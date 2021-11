【KTSF】

澳門司警拘捕11人,相信包括太陽城集團主席周焯華,涉嫌不法經營賭博、洗黑錢等,被捕人都承認犯案。司警強調是自主蒐集情報後行動,沒正面回應是否應中國溫州要求而拘捕。

被捕的9男2女黑布蒙頭、戴上手扣,由司警押解、移交檢察院,包括集團首腦,47歲姓周、報稱商人的男子,相信是太陽城集團主席周焯華。其餘10人都是集團的高級行政人員,他們承認開設海外賭博平台、非法收受電話投注,但其他調查就拒絕合作。

司警說早於前年8月開始調查,以姓周男子為首的集團,涉嫌利用他在澳門經營貴賓廳的業務,在海外設立賭博平台,招攬內地居民參與非法網絡賭博,先經娛樂場貴賓會帳戶收錢,再轉帳到地下錢莊。

行動中檢獲多部電話、伺服器及超過300萬澳門幣。司警沒有明言被捕的就是周焯華,只是說在星期六凌晨拘捕他們,剛好是在溫州市人民檢察院批准逮捕周焯華之後的半日內。

司警多次被問到是否收到內地公安局指示,澳門司法警察局發言人鍾錦良說:「自主蒐集情報、以及與各地執法機關交流獲悉事件,展開相關偵查行動,據我們掌握的資料,認為時機成熟而採取有關行動。」至於會否將疑犯移交溫州,司警沒正面回應,只是說會按澳門法律處理。

11人涉及三項罪名,包括犯罪集團罪,即是組織以犯罪為目的的團體,參與的人可被監禁3至10年,指揮的就刑期長點、5至12年,清洗黑錢最高監禁12年,不法經營賭博就最高3年。

太陽城集團旗下的太陽娛樂集團,透過聯交所發出公告,指澳門司警的行動與股東周焯華的個人事務有關,又認為溫州市公安局調查周焯華,對集團的財務狀況、業務或營運沒有重大影響。

