繼灣區發生連環商鋪爆竊案之後,南加州洛杉磯縣星期五晚再有多名匪徒到高檔商店爆竊,當地警方出動所有警員戒備。

洛杉磯警方說,星期五晚有大批匪徒在近8點半,闖入Beverly Grove購物廣場的Bottega Veneta名牌服裝店,搶走一批商品,懷疑有匪徒對保安使用胡椒噴劑。

在同一晚,有另一間Ksubi牛仔褲鋪都遭搶劫,洛杉磯警方在該區以及比華利山一些商場加派警員巡邏,警方更發現同一晚在Lakewood市一間Home Depot建築材料及五金鋪,也遭多名匪徒爆竊,偷走一些鐵槌。

幾日前,在同一個Beverly Grove購物廣場的Nordstrom百貨店,都曾被多名匪徒爆竊,匪徒懷疑使用一個大鐵槌打破玻璃門進入。

