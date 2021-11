奧克蘭持槍劫案 匪徒搶走鬥牛犬

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)週六又再發生持槍搶劫案,今次被搶走的是一隻將近兩歲的法國鬥牛犬,牠的主人設立網頁尋狗,並願意向提供線索並找到狗隻的人給予報酬。

Hannah Nelson是失蹤鬥牛犬Merlyn的主人,她表示,星期六有人用槍指嚇她的朋友,並搶走Merlyn。

Hannah感恩節時外出度假,因此她的朋友Marieka週六旁晚6時代她帶Merlyn外出散步。

Marieka表示,當她與Merlyn走到奧克蘭24街夾Valdez街,兩名男子突然現身,其中一人直接用槍指著Marieka的臉,並說 “給我你的狗”,另一個男子隨即搶走Merlyn。

Marieka指,兩名匪徒其後登上附近一輛汽車,高速在一條單行線上以反方向行駛,事主表示感到很震驚,難以想像自己遇劫。

雖然奧克蘭近來發生很多事,但當時時間尚早,案發時附近亦有很多人。

法國鬥牛犬是近年很受歡迎的一個品種,在國內亦成為很多不法份子的目標,因為鬥牛犬一般可以賣出高價。

主人Hannah表示,一直都擔心Merlyn會被搶走的可能性,因此每次帶他散步,她都格外小心,Merlyn至今仍然失蹤,Hannah回家後看到Merlyn的物品還在,更加觸景傷情。

Hannah無法想像為什麼有人會向Merlyn下毒手,她現在唯一的願望就是Merlyn能夠平安回家。

Merlyn大約26磅重,身體上有灰色及黑色的斑點,胸部及肚子是白色的,Hannah現向提供線索,並協助找到Merlyn的人提供報酬。

Hannah指,奧克蘭警方正翻看案發地點附近的錄像,奧克蘭警察局暫時未有回覆。

尋找Merlyn網站:https://www.rewardformerlyn.com/

