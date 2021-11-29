奧克蘭持槍劫案 匪徒搶走鬥牛犬

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東灣奧克蘭（屋崙）週六又再發生持槍搶劫案，今次被搶走的是一隻將近兩歲的法國鬥牛犬，牠的主人設立網頁尋狗，並願意向提供線索並找到狗隻的人給予報酬。

Hannah Nelson是失蹤鬥牛犬Merlyn的主人，她表示，星期六有人用槍指嚇她的朋友，並搶走Merlyn。

Hannah感恩節時外出度假，因此她的朋友Marieka週六旁晚6時代她帶Merlyn外出散步。

Marieka表示，當她與Merlyn走到奧克蘭24街夾Valdez街，兩名男子突然現身，其中一人直接用槍指著Marieka的臉，並說 “給我你的狗”，另一個男子隨即搶走Merlyn。

Marieka指，兩名匪徒其後登上附近一輛汽車，高速在一條單行線上以反方向行駛，事主表示感到很震驚，難以想像自己遇劫。

雖然奧克蘭近來發生很多事，但當時時間尚早，案發時附近亦有很多人。

法國鬥牛犬是近年很受歡迎的一個品種，在國內亦成為很多不法份子的目標，因為鬥牛犬一般可以賣出高價。

主人Hannah表示，一直都擔心Merlyn會被搶走的可能性，因此每次帶他散步，她都格外小心，Merlyn至今仍然失蹤，Hannah回家後看到Merlyn的物品還在，更加觸景傷情。

Hannah無法想像為什麼有人會向Merlyn下毒手，她現在唯一的願望就是Merlyn能夠平安回家。

Merlyn大約26磅重，身體上有灰色及黑色的斑點，胸部及肚子是白色的，Hannah現向提供線索，並協助找到Merlyn的人提供報酬。

Hannah指，奧克蘭警方正翻看案發地點附近的錄像，奧克蘭警察局暫時未有回覆。

尋找Merlyn網站：https://www.rewardformerlyn.com/

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