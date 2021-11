Omicron蔓延至美洲 加拿大發現相關個案

【有線新聞】

新變種病毒株Omicron蔓延至美洲,加拿大發現兩宗個案。英國再多一人感染新變種病毒,將召開七國集團緊急會議商討。世衛今日召開特別會議,商討是否制定條約,防範和應對疫情大流行。

加拿大公布兩宗Omicron變種病毒個案,患者最近都到過尼日利亞。北美洲首先失守的加拿大,周五才收緊非洲七國入境限制,但當中不包括尼日利亞。當局正繼續評估情況,根據需要調整邊境措施。

Omicron變種病毒繼續在歐洲蔓延,英國公布再發現相關個案,一名到過南非並在倫敦逗留的人確診,目前不在英國。當局周二起收緊防疫安排,入境人士不論有否打針,必須接受病毒檢測。英格蘭所有商店和公共交通實施口罩令。

荷蘭兩班日前從南非抵達的航班,至少十多人證實帶Omicron變種病毒株。他們與其他初步確診的機上乘客,剛抵埗便送往酒店隔離,一對夫婦逃出酒店,試圖乘坐另一班機離開,登機後被捕。

世衛強調暫時不清楚Omicron變種,是否較Delta等其他變種更易傳染和引發更多重症。世衛周一起一連三日召開特別會議,商討是否制定條約,防範和應對疫情大流行。

路透社報道,世衛成員國就新條約初步達成共識,如果通過,新條約預計2024年預備好,將涵蓋分享新病毒數據與基因排序以及藥物研發等方面。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。