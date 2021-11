影評：《史賓賽》感受王妃戴安娜受的皇室捆綁

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

王妃戴安娜離世已經24年,她傳奇的一生,仍舊叫世人著迷。

1991年的聖誕節週末,郊外Sandringham 的莊園,準備迎來皇室。重要人物一一到齊。遲了幾個小時,是拋開個人保安隊,私自開車前來的王妃戴安娜。這莊園其實距離她長大的地方不遠,但走進皇室莊園中,對戴安娜來說,就像是走進一棟監獄。身上的服飾和佩戴的珠寶,正如廚房中,裝在軍用箱的食材與器皿,都是按照傳統而早已安排妥當,不得不遵從。也正是這一幕幕的傳統,使得戴安娜透不過氣,尤其在整個皇室用餐的時候,嚴肅的氣氛銳不可當。唯有在單獨的時候,才可以顯示脆弱;唯有在和孩子玩樂的時候,才得到純真的快樂。正也是這個聖誕節週末,見證了戴安娜婚姻結束的開始,在她的一生再度出現曙光。

嫁入豪門原本是許多人一生所望,但是隨著短暫的幸福逐漸結束,也就是被枷鎖捆綁的開始。而飾演王妃戴安娜的,也正是年輕就踏入影壇的Kristen Stewart。自成名作《暮光之城 Twilight》開始,私生活也成為眾人焦點。這一系列受到青少年愛戴的系列電影拍完後,Stewart 本事在選拍的電影中,也不斷尋求突破。已經是成名女主角的籌碼,卻肯在法國導演Olivier Assayas 的指導下,演出配角角色。但也是她的細膩詮釋,在法國影壇受到肯定,在好萊塢的作品也凸顯她的獨特氣質。

至於電影方面,這並不是一部自傳影片。劇情環繞在聖誕週末,在莊園中透過戴安娜,感受這地方幽閉的不安。讓人們了解到,為什麼和孩子吃炸雞快餐,可以是這傳奇人物的最快樂時分。

《史賓賽 Spencer》透過王妃戴安娜本身,感受她受捆綁的生活。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院,特別是Landmark 和AMC 戲院上映。

“Spencer” Review: Feeling Diana’s suffocation

“Screening Room” reviews “Spencer”

Rating: 4 out of 5 stars

Now in theatres