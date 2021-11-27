影評：《史賓賽》感受王妃戴安娜受的皇室捆綁

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

王妃戴安娜離世已經24年，她傳奇的一生，仍舊叫世人著迷。

1991年的聖誕節週末，郊外Sandringham 的莊園，準備迎來皇室。重要人物一一到齊。遲了幾個小時，是拋開個人保安隊，私自開車前來的王妃戴安娜。這莊園其實距離她長大的地方不遠，但走進皇室莊園中，對戴安娜來說，就像是走進一棟監獄。身上的服飾和佩戴的珠寶，正如廚房中，裝在軍用箱的食材與器皿，都是按照傳統而早已安排妥當，不得不遵從。也正是這一幕幕的傳統，使得戴安娜透不過氣，尤其在整個皇室用餐的時候，嚴肅的氣氛銳不可當。唯有在單獨的時候，才可以顯示脆弱；唯有在和孩子玩樂的時候，才得到純真的快樂。正也是這個聖誕節週末，見證了戴安娜婚姻結束的開始，在她的一生再度出現曙光。

嫁入豪門原本是許多人一生所望，但是隨著短暫的幸福逐漸結束，也就是被枷鎖捆綁的開始。而飾演王妃戴安娜的，也正是年輕就踏入影壇的Kristen Stewart。自成名作《暮光之城 Twilight》開始，私生活也成為眾人焦點。這一系列受到青少年愛戴的系列電影拍完後，Stewart 本事在選拍的電影中，也不斷尋求突破。已經是成名女主角的籌碼，卻肯在法國導演Olivier Assayas 的指導下，演出配角角色。但也是她的細膩詮釋，在法國影壇受到肯定，在好萊塢的作品也凸顯她的獨特氣質。

至於電影方面，這並不是一部自傳影片。劇情環繞在聖誕週末，在莊園中透過戴安娜，感受這地方幽閉的不安。讓人們了解到，為什麼和孩子吃炸雞快餐，可以是這傳奇人物的最快樂時分。

《史賓賽 Spencer》透過王妃戴安娜本身，感受她受捆綁的生活。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院，特別是Landmark 和AMC 戲院上映。

電影網頁：https://www.spencer-themovie.com/

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“Spencer” Review: Feeling Diana’s suffocation

“Screening Room” reviews “Spencer”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website： https://www.spencer-themovie.com/

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