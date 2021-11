威州聖誕巡遊受傷女童出院過感恩節（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

威斯辛康州聖誕巡遊汽車衝入人群,造成6死幾十人受傷一案,有部份傷者出院回家過感恩節,但有部份人就沒有這麼幸運,仍然在深切治療部留醫。

多年來在巡遊中跳舞表演的11歲女童Yaretzi Becerra-Montes今年也不例外,上週末在威州聖誕巡遊中跳舞表演,但飛來橫禍,有車衝入人群,她與5名跳舞隊友受傷,她已經出院回家休養,但她的隊友就沒有這麼幸運,仍然在深切治療部留醫。

女童的姊姊Ketzally也有在現場觀看,講述意外發生時,她非常焦急打聽妹妹的下落。

Ketzally說:「Yaretzi在哪裡?我們不知道,我說你不知道是甚麼意思?有沒有人知道Yaretzi在哪裡?我看見有一大群人圍繞著一堆人,我在問那是誰?原來是我妹妹躺在地上,她身邊有兩個女孩,我妹妹頭部在一個女孩的腿上,她向上望,好像問發生何事?」

她妹妹其後送入當地兒童醫院搶救,她媽媽還設法幫助其他女孩,另外還有5名跳舞隊友重傷,目前仍然留醫入住深切治療部。

Ketzally說,她妹妹下半身被撞傷,她經常陪伴在妹妹身邊,與她玩、閱讀和看電影,盡量令她妹妹忘記慘痛的經歷,而她也感到很無奈。

Ketzally說:「每天媽媽和我都祈禱,每天我們都經常在想,情況可能會更壞,可能會避免發生如果他不進城,這不是他的家鄉,為何他在Waukesha?你有沒有問題?你為何做出這事情?好像若無其事一樣?」

