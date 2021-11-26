威州聖誕巡遊受傷女童出院過感恩節（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

威斯辛康州聖誕巡遊汽車衝入人群，造成6死幾十人受傷一案，有部份傷者出院回家過感恩節，但有部份人就沒有這麼幸運，仍然在深切治療部留醫。

多年來在巡遊中跳舞表演的11歲女童Yaretzi Becerra-Montes今年也不例外，上週末在威州聖誕巡遊中跳舞表演，但飛來橫禍，有車衝入人群，她與5名跳舞隊友受傷，她已經出院回家休養，但她的隊友就沒有這麼幸運，仍然在深切治療部留醫。

女童的姊姊Ketzally也有在現場觀看，講述意外發生時，她非常焦急打聽妹妹的下落。

Ketzally說：「Yaretzi在哪裡？我們不知道，我說你不知道是甚麼意思？有沒有人知道Yaretzi在哪裡？我看見有一大群人圍繞著一堆人，我在問那是誰？原來是我妹妹躺在地上，她身邊有兩個女孩，我妹妹頭部在一個女孩的腿上，她向上望，好像問發生何事？」

她妹妹其後送入當地兒童醫院搶救，她媽媽還設法幫助其他女孩，另外還有5名跳舞隊友重傷，目前仍然留醫入住深切治療部。

Ketzally說，她妹妹下半身被撞傷，她經常陪伴在妹妹身邊，與她玩、閱讀和看電影，盡量令她妹妹忘記慘痛的經歷，而她也感到很無奈。

Ketzally說：「每天媽媽和我都祈禱，每天我們都經常在想，情況可能會更壞，可能會避免發生如果他不進城，這不是他的家鄉，為何他在Waukesha？你有沒有問題？你為何做出這事情？好像若無其事一樣？」

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