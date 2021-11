世衛開會評估新變種毒株B.1.1.529

【有線新聞】

世衛開會,評估新變種病毒株B.1.1.529,除了南非及鄰國博茨瓦納發現相關病例,最新在以色列和比利時都有個案。世衛提醒各國應按風險評估和科學方法實施邊境限制。

世衛的病毒變異諮詢小組開會,評估最新發現的變種病毒株「B.1.1.529」。會前發言人表示,目前只收集到約一百條變種病毒的基因排序,需要進一步研究,又指可能需時數星期才完成評估新變種的傳染力,同會否影響現有疫苗和藥物的功效以及以希臘字母命名為新變種病毒命名。

新變種病毒株「B.1.1.529」最近在南非豪登省和鄰國博茨瓦納造成多人感染,官員早前分析「B.1.1.529」有超過50處變種,當中在突刺蛋白部分佔超過30處,是Delta的兩倍,和現時已知的變種病毒株非常不同,感染的患者無不尋常病徵,部分人無症狀。

但新變種是否會比Delta傳播得更快,病情會否更嚴重,以至會否影響現有疫苗的效用,南非官員指暫時未有詳細了解。

英國衛生大臣形容新變種是威脅,好大機會已在南非以外國家擴散。

比利時當局確認有一宗確診,當局指患者是一名未接種疫苗的年輕女性,由埃及經土耳其回國後11日出現病徵,於剛過去的星期一確診,她的家人已經接受檢測。

在以色列,一人由馬拉維返國後證實感染新變種病毒,當地傳媒報道另外有2宗懷疑個案,部分人已打了疫苗。

生物科技公司BioNTech表示,已即時研究新變種病毒株,期望最快未來兩周獲得更多數據,決定是否改造疫苗。

