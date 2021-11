Contra Costa縣起訴3名搶劫Nordstrom疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

上星期六晚上,大約90個賊人有組織地搶劫東灣Walnut Creek的Nordstrom百貨公司,一分鐘內搶走價值超過10萬元的商品。期間更有匪徒襲擊店員,Contra Costa縣地檢官宣布起訴3名被捕疑犯,他們面對嚴重控罪。

3名疑犯分別是30歲的Dana Dawson、32歲Joshua Underwood,以及19歲的Rodney Robinson。

根據地檢處的起訴書,3人涉嫌上星期六搶劫Walnut Creek的Nordstrom百貨公司。

起訴書指出,當日大約90個賊人,分別從商場3個入口進入Nordstrom,大約25輛汽車有策略地停在百貨公司前面,阻止執法人員進入現場。

這幫匪徒之中有幾個人持有武器,包括槍械、撬棍(crowbar)和鐵鎚,店內最少4名職員被匪徒襲擊,匪徒在大約一分鐘時間搶走價值超過10萬元的商品。

起訴書也提到,匪徒駕駛的汽車沒有車牌,使用臨時車牌,或來歷不明的車牌。

Walnut Creek警方拘捕了3名疑犯,他們面對多項嚴重罪名,其中包括有組織犯罪,包括招募、策劃、組織和指揮犯罪活動,以及為犯罪組織提供資金。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。