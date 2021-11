美國眾議院跨黨派議員訪問台灣 與蔡英文會面

【有線新聞】

美國眾議院再有跨黨派議員訪問台灣,是今個月第二次,代表團和蔡英文總統會面,蔡英文強調希望加強台美在貿易等各方面往來,加強合作捍衛民主價值,又宣布明年起派人常駐華盛頓,加強退伍軍人事務交流。中方指美國打台灣牌,肯定打不贏,只會自食惡果。

美國國會訪問團展開台灣訪問之旅,到總統府和蔡英文會面。蔡英文感謝訪問團在感恩節時專程到台灣,提到多位議員是首次訪台,感謝他們關注台灣事務,期望持續深化美台夥伴關係。

她表示:「雙方的政策方向穩定,更能增加相互互信和往來,台灣有決心解決困難的貿易問題,並且希望透過台美貿易暨投資協定,跟美國一起來推動雙邊區域和全球的貿易進程。」

她指出:「各位關心的區域情勢上,台灣也會跟美國加強合作,共同捍衛我們共享的民主自由的價值,確保區域和平穩定發展。」

蔡英文又宣布明年一月起處理退伍軍人事務的退輔會,將派人常駐華盛頓,加強退伍軍人醫療、就業輔導和長期照顧等交流。

率領訪問團的眾議院退伍軍人事務委員會主席高野指,這次是美國國會今年第三個訪台的代表團,形容在應對疫情方面美台關係有很大進展。

他說:「美國政策制訂者頻繁訪台將再成常態,總統女士,我非常讚賞你的領導力,在你帶領下台美關係是數十年來最正面和富有成果,我們非常驕傲,與台灣的友誼和信任開花結果。」

高野又指訪問台灣是要提醒夥伴和盟友美國對自由安全印太承諾和共同責任前所未有強健,對台承諾堅若磐石,訪問團同日亦到國防部及台灣的退役軍人輔導委員會訪問。

今次是一個月內再有美國議員訪台,隨同訪台的民主黨議員史羅金 以及共和黨的梅斯均在社交網站透露,中國大使館在訪台行程曝光後,曾要求取消行程,但代表團並沒跟從。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。