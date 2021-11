全美各地慶祝感恩節 拜登往麻省渡假（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

全美各地如何渡過感恩節這個大節日呢?

機場人頭湧湧,路面也非常擠塞,美國汽車協會(AAA)估計,感恩節整體旅遊將會反彈,回復到近乎疫情之前的水平,有超過5,300萬人次外遊。

聯邦運輸安全局TSA表示,單在週三就有230萬人在全美機場通關,是去年3月以來最繁忙的一天。

有部份人就回饋社會做義工,分派食物。

義工Stephanie Lewis說:「我希望給予人們幫助和希望。」

在國際太空站,美國太空人也慶祝感恩節。

太空人Kayla Barron說:「這將是非常國際化的感恩節,幸好在太空不需太長時間煮食,因為大部份只需翻熱。」

今年是第二個感恩節在疫情中渡過,總統拜登夫婦前往麻省Nantucker渡假,之前他們在白宮預先錄製了感恩節視頻片段。

拜登說:「我們的檯上和心中充滿感激,感謝所有至愛的人,身為三軍總司令,我特別感激服役美軍人員及家屬,為國家作出的犧牲。」

