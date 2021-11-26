全美各地慶祝感恩節 拜登往麻省渡假（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

全美各地如何渡過感恩節這個大節日呢？

機場人頭湧湧，路面也非常擠塞，美國汽車協會（AAA）估計，感恩節整體旅遊將會反彈，回復到近乎疫情之前的水平，有超過5,300萬人次外遊。

聯邦運輸安全局TSA表示，單在週三就有230萬人在全美機場通關，是去年3月以來最繁忙的一天。

有部份人就回饋社會做義工，分派食物。

義工Stephanie Lewis說：「我希望給予人們幫助和希望。」

在國際太空站，美國太空人也慶祝感恩節。

太空人Kayla Barron說：「這將是非常國際化的感恩節，幸好在太空不需太長時間煮食，因為大部份只需翻熱。」

今年是第二個感恩節在疫情中渡過，總統拜登夫婦前往麻省Nantucker渡假，之前他們在白宮預先錄製了感恩節視頻片段。

拜登說：「我們的檯上和心中充滿感激，感謝所有至愛的人，身為三軍總司令，我特別感激服役美軍人員及家屬，為國家作出的犧牲。」

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