南非發現新變種病毒株 現有疫苗效力或大減

南非發現新的新型冠狀病毒變種病毒株「B.1.1.529」,包括病毒突刺蛋白部分有數十處變異,可能會令現有疫苗效力會大減。

新變種病毒株「B.1.1.529」今個星期才開始發現,已在南非豪登省和鄰國博茨瓦納造成超過80人感染,香港亦有來自南非輸入病例。南非官員形容「B.1.1.529」有超過50處變種,當中在突刺蛋白部分佔超過30處,是Delta的兩倍,和現時已知的變種病毒株非常不同,相信會在豪登省迅速擴散,亦可能已在南非其他地方存在,預計短期內會對當地醫療系統帶來更多壓力。

不過新變種仍可以現有核酸檢測測試到,即是指仍可快速追蹤到病毒流向,但新變種是否會比Delta傳播得更快、病人病情會否更嚴重,以至會否影響現有疫苗的效用,南非官員指暫時未有詳細了解。

英國衛生安全局則指,因為新變種和現有疫苗建基原始病毒上一個突刺蛋白截然不同,可能令疫苗效用大減。有科學家則指,這個變種病毒株是目前變種最多的變異株,亦是暫時已知最「惡」,與最初在武漢發現的新型冠狀病毒很大不同,病毒更可能避免受人體免疫反應的影響,意味無論是打針或是曾染疫而得到的免疫力都未必再有用。

英國暫時未發現新變種病毒個案,但憂慮新變種可能比Delta更易傳播,率先宣布當地周五中午起把南非、博茨瓦納以至鄰近的納米比亞、津巴布韋、萊索托和斯威士蘭列入「紅色地區」,由這些國家去英國的航班全部暫停,旅客要隔離和做病毒檢測。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示,建議啟動緊急煞停機制,停止來自非洲南部的航班進入歐洲,以防新變種病毒傳入。歐盟成員國的意大利、荷蘭、捷克率先宣布禁飛令;以色列亦禁止旅客由南非等7個非洲國家入境,並禁止公民到訪這些國家,當地傳媒報道,一人由馬拉維返國後證實感染新變種病毒,另外有2宗懷疑個案。

新加坡同樣限制近期到過7個非洲國家的人入境,至於新加坡公民由這些國家返國後,要居家隔離10日;日本和印度都收緊入境限制。

