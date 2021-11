【有線新聞】

俄羅斯西伯利亞有煤礦發生火警,由於憂慮會再爆炸,已停止搜索,事故造成至少52人死亡,包括6名搜救人員,超過40人受傷。

有獲救的礦工憶述逃離礦井時嗅到濃烈氣味,出事煤礦位於西伯利亞西南部的克麥羅沃地區,相信礦場內發生甲烷爆炸,事發時井內有285名礦工,其中239人獲救,已找回十多具遺體,6名搜救人員亦窒息死亡。

當局擔心礦場有再爆炸風險,加上估計失蹤者沒有生還機會,決定停止搜索。

當地宣布哀悼三天,礦長等3人因涉嫌違反工業安全規定被捕。

