安老自助處恢復舉行感恩節聚餐 慶祝成立55週年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

安老自助處去年因為疫情，改變感恩節送餐形式，今年恢復現場用餐的方式，同時慶祝該組織成立55週年。

中午在舊金山華埠的安老邵逸夫爵士夫人中心，現場享用感恩節大餐的有400名已經接種完整疫苗的年長人士，現場氣氛熱鬧，除了來用餐的民眾，還有一些市府領袖。

舊金山市參事陳詩敏（Connie Chan）說：「能夠看到大家，就希望大家繼續保持身體健康。」

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「如果沒有我們的母親、父親、婆婆、公公，我們就不會在這裡，是他們教導我們如何為人服務，和如何感恩。」

舊金山警察局長Bill Scott說：「就因為有我們家人的支持與愛，我們才能夠繼續做我們所做的事，我想感謝我們的家人。」

舊金山估值官Joaquin Torres說：「我們非常幸運，今天能夠和大家在一起，在這個地方、社區聚在一起，我也知道我們當中有家人，像是我的妻子，無法和她在上海的母親和奶奶團聚。」

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「非常開心今年可以和這麼多長者聚在同一個食堂，然後今年可以看到這麼多特別的客人特別抽時間來。」

除了這裡現場用餐，安老自助處在舊金山的另外3個活動中心，也各派出400份感恩節大餐，還有另外1,400份餐盒，由警察部門和縣警部門的警察、消防員和義工送到，行動不便的年長人士家中享用，活動中共送出3千份感恩節大餐。

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