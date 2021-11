安老自助處恢復舉行感恩節聚餐 慶祝成立55週年（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

安老自助處去年因為疫情,改變感恩節送餐形式,今年恢復現場用餐的方式,同時慶祝該組織成立55週年。

中午在舊金山華埠的安老邵逸夫爵士夫人中心,現場享用感恩節大餐的有400名已經接種完整疫苗的年長人士,現場氣氛熱鬧,除了來用餐的民眾,還有一些市府領袖。

舊金山市參事陳詩敏(Connie Chan)說:「能夠看到大家,就希望大家繼續保持身體健康。」

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「如果沒有我們的母親、父親、婆婆、公公,我們就不會在這裡,是他們教導我們如何為人服務,和如何感恩。」

舊金山警察局長Bill Scott說:「就因為有我們家人的支持與愛,我們才能夠繼續做我們所做的事,我想感謝我們的家人。」

舊金山估值官Joaquin Torres說:「我們非常幸運,今天能夠和大家在一起,在這個地方、社區聚在一起,我也知道我們當中有家人,像是我的妻子,無法和她在上海的母親和奶奶團聚。」

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「非常開心今年可以和這麼多長者聚在同一個食堂,然後今年可以看到這麼多特別的客人特別抽時間來。」

除了這裡現場用餐,安老自助處在舊金山的另外3個活動中心,也各派出400份感恩節大餐,還有另外1,400份餐盒,由警察部門和縣警部門的警察、消防員和義工送到,行動不便的年長人士家中享用,活動中共送出3千份感恩節大餐。

