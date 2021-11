【KTSF】

北灣Santa Rosa市一間蘋果專門店,週三早上光天化日下,被4個年青匪徒闖入搶劫。

警方表示,4個匪徒在週三上午11時半,在Santa Rosa廣場內蘋果專門店,有店員和顧客在場下大膽作案,搶走價值約2萬元的商品。

他們的年齡介乎14歲至18歲,當日身穿黑色連帽衫和長褲,以及戴面罩。

警方呼籲目擊者致電(707) 543-3575通知警方。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。