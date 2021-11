【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市中心週三下午,為在現場採訪新聞的小組提供保安的一名保安人員被人開槍擊中的事件,新聞台和保安公司目前懸紅給提供線索逮捕開槍歹徒的民眾。

由KRON4電視台、所屬公司Nexstar Media、保安公司Star Protection Agency,和奧克蘭警察部門提供的懸紅金,目前已經達到22,500元,這筆款額將給提供線索逮捕開槍事件中的涉案人。

事發地點是14 Avenue 300號路段,警方表示,歹徒企圖搶劫採訪組的攝影器材,在現場的保安人員腹部中槍,目前情況穩定,目前也證實還有一名男子被子彈碎片擊中,同樣到Highland醫院醫治。

有任何消息的民眾,可以致電奧克蘭警方,電話是(510) 238-3426。

