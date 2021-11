數十人企圖爆竊Palo Alto名牌二手店 警拘兩人

【KTSF 郭柟報導】

南灣Palo Alto市上星期日發生一宗涉及幾十人的企圖爆竊案,不過匪徒最後並無得手,警方拘捕了兩名涉案人士,又發現該兩名匪徒可能曾在北灣另一間分店爆竊。

Palo Alto市警方表示,在星期日晚11點幾,有30至40名匪徒駕駛20架車,停泊在市中心University Ave 379號,一間關了門的專門售賣二手名牌貨的The RealReal服裝手飾店門前,企圖闖入去爆竊,匪徒嘗試打破玻璃門但不成功,當晚一個保安立即報警,成功阻止爆竊案發生。

警方也截停了其中一部車,拘捕其中兩名匪徒,20歲女子Keyonni Jones,和21歲女子Imani Barnes。

涉案車輛的車牌被掩蓋,警方在該車內檢獲價值約1.5萬元商品,發現這些商品是來自北灣Marin縣Larkspur市另一間The RealReal的分店。

而Central Marin縣警方表示,在同一晚9點幾,在40幾個匪徒曾經爆竊Larkspur市The RealReal店鋪,匪徒在該間分店的爆竊案中,搶走一共價值25萬元的商品,警員到場時匪徒已經逃走。

Palo Alto市和Central Marin縣警方正合作調查兩案的匪徒有無關連,以及有無涉及灣區其他縣的爆竊案。

