數十人企圖爆竊Palo Alto名牌二手店 警拘兩人

November 26, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Palo Alto Police)

【KTSF 郭柟報導】

南灣Palo Alto市上星期日發生一宗涉及幾十人的企圖爆竊案，不過匪徒最後並無得手，警方拘捕了兩名涉案人士，又發現該兩名匪徒可能曾在北灣另一間分店爆竊。

Palo Alto市警方表示，在星期日晚11點幾，有30至40名匪徒駕駛20架車，停泊在市中心University Ave 379號，一間關了門的專門售賣二手名牌貨的The RealReal服裝手飾店門前，企圖闖入去爆竊，匪徒嘗試打破玻璃門但不成功，當晚一個保安立即報警，成功阻止爆竊案發生。

警方也截停了其中一部車，拘捕其中兩名匪徒，20歲女子Keyonni Jones，和21歲女子Imani Barnes。

涉案車輛的車牌被掩蓋，警方在該車內檢獲價值約1.5萬元商品，發現這些商品是來自北灣Marin縣Larkspur市另一間The RealReal的分店。

而Central Marin縣警方表示，在同一晚9點幾，在40幾個匪徒曾經爆竊Larkspur市The RealReal店鋪，匪徒在該間分店的爆竊案中，搶走一共價值25萬元的商品，警員到場時匪徒已經逃走。

Palo Alto市和Central Marin縣警方正合作調查兩案的匪徒有無關連，以及有無涉及灣區其他縣的爆竊案。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply