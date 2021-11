衛生專家憂感恩節過後美國疫情再爆發（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全球多地的新型肺炎疫情反彈,繼歐洲多國錄得破紀錄新症後,美國新症亦有上升趨勢,目前全美還有數千萬人未接種疫苗,衛生專家擔心,感恩節假期過後,美國或會步歐洲後塵,疫情再爆發。

今年的感恩節假期,全美各個機場飛機乘客人數預計將接近疫情前的水平,全美目前還有超過8千萬人未接種疫苗,衛生專家敦促民眾,要謹慎地慶祝感恩節。

白宮抗疫協調員Jeff Zients說:「毫無疑問,我們將迎來一個非常不同的感恩節,與去年相比,仍然需要大家各盡其責。」

根據Johns Hopkins大學數據分析,全美單日的新症率是去年同期的一半,但是根據目前趨勢,每日的新症約有9.5萬宗,比上週上升9%。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說:「當你們在旅遊時,亦要有防疫意識,例如在室內場所,你不會知道身邊的人有沒有接種疫苗,所以你必須要戴口罩。」

除了新症之外,染疫死亡人數亦有上升趨勢,單日平均有超過1千人染疫死亡,醫療系統再次緊張。

衛生專家敦促民眾,在聚會前採取預防措施,包括問你的親朋好友幾個問題,例如:「你接種了疫苗嗎?」、「你接受過驗測嗎?」、「我們可以打開一扇窗戶嗎?」,及「有沒有人是高風險人士?需要我戴上口罩嗎?」

AXIOS/IPSOS的民意調查顯示,近半受訪者表示今年的感恩節可能會同沒有接種疫苗的人聚會。

