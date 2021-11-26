衛生專家憂感恩節過後美國疫情再爆發（視頻）

November 26, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

全球多地的新型肺炎疫情反彈，繼歐洲多國錄得破紀錄新症後，美國新症亦有上升趨勢，目前全美還有數千萬人未接種疫苗，衛生專家擔心，感恩節假期過後，美國或會步歐洲後塵，疫情再爆發。

今年的感恩節假期，全美各個機場飛機乘客人數預計將接近疫情前的水平，全美目前還有超過8千萬人未接種疫苗，衛生專家敦促民眾，要謹慎地慶祝感恩節。

白宮抗疫協調員Jeff Zients說：「毫無疑問，我們將迎來一個非常不同的感恩節，與去年相比，仍然需要大家各盡其責。」

根據Johns Hopkins大學數據分析，全美單日的新症率是去年同期的一半，但是根據目前趨勢，每日的新症約有9.5萬宗，比上週上升9%。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說：「當你們在旅遊時，亦要有防疫意識，例如在室內場所，你不會知道身邊的人有沒有接種疫苗，所以你必須要戴口罩。」

除了新症之外，染疫死亡人數亦有上升趨勢，單日平均有超過1千人染疫死亡，醫療系統再次緊張。

衛生專家敦促民眾，在聚會前採取預防措施，包括問你的親朋好友幾個問題，例如：「你接種了疫苗嗎？」、「你接受過驗測嗎？」、「我們可以打開一扇窗戶嗎？」，及「有沒有人是高風險人士？需要我戴上口罩嗎？」

AXIOS/IPSOS的民意調查顯示，近半受訪者表示今年的感恩節可能會同沒有接種疫苗的人聚會。

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