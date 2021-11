【KTSF 黃恩光報導】

9月底,南灣Cupertino發生致命的住宅火警,有一人死亡,警方拘捕了一個男人,他涉嫌縱火並謀殺與他同住的一名租客。

9月27日星期一清晨4點幾,Tuscany Place 1000號地段一棟住宅發生火警,消防員救火期間在屋裡發現一名已經死去的男子,死因以及起火原因可疑。

Santa Clara縣警探員調查後,週三拘捕23歲聖荷西居民Jimmie Leonard Hollins IV。

警方表示,有證據顯示他是謀殺案和縱火案的主要疑犯。

警方指出,在火警現場發現加速燃燒的物品,證實是導致火災的原因。

另外警方指出,疑犯與死者都是住宅的租客,火警發生前兩人發生過爭執,疑犯使用過利器。

疑犯面對謀殺和縱火的控罪,不准保釋。

