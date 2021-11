【KTSF】

大家知不知道灣區哪兩個縣的新型肺炎疫苗接種率最高?

根據加州以及聯邦疾控中心(CDC)的數據,北灣Marin縣和中半島San Mateo縣的疫苗接種率,高過灣區所有縣。

Marin縣5歲或以上人口,96%接種了最少一劑疫苗。

San Mateo縣的接種率是90.7%,而兩縣符合資格接種疫苗的人口,接近9成已經接種完整疫苗。

舊金山(三藩市)和Santa Clara縣的表現也不錯,Santa Clara縣82%年滿5歲或以上的居民已經接種完整疫苗,舊金山則有8成合資格居民已打齊針。

