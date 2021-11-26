受集體搶劫案影響 灣區商場黑色星期五加強保安

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週五就是黑色星期五了，灣區各大商場將提早開門迎客，不過受到近期發生多起集體搶劫罪案的影響，商場預料都將加強保安，今年的黑色星期五，實體零售店的購物體驗和過去很不一樣。

感恩節當天，灣區多個商場都歇業一天，空蕩蕩的停車場也讓民眾感受到很久以前的傳統，那就是商家在感恩節都不開門，讓員工和顧客安心過節，在疫情期間更是如此，像是Best Buy、Macys、Target和Walmart週四都歇業。

週五的黑色星期五，實體店購物潮將回流，預料一早就會有大批消費者前去商場搶便宜，商場也提早開門營業。

有消費者說：「我明天（週五）早上要4點起床去購物，只要有開門的我都打算去買。」

但受到近期商場遭集體搶劫，罪案頻發，有民眾表示，還是待在家安全些，不打算親自出去買。

這個家庭趁著感恩節放假一起到戶外公園休閒，談到黑色星期五，有消費者說，疫情下不想去商場接觸人群。

有消費者說：「所有東西網上都有，我就在家上網買。」

灣區各地警方本周起都在商場周遭，縣地檢官也表示，會和相關執法部門合作，預防大規模搶劫案的發生。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說：「我們會盡一切努力，讓他們被關押。」

週五各大商場的開門時間各有不同，基本上從早上6點到10點開門的都有，民眾可以查詢自己社區附近的商場。

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