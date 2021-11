受集體搶劫案影響 灣區商場黑色星期五加強保安

【KTSF】

週五就是黑色星期五了,灣區各大商場將提早開門迎客,不過受到近期發生多起集體搶劫罪案的影響,商場預料都將加強保安,今年的黑色星期五,實體零售店的購物體驗和過去很不一樣。

感恩節當天,灣區多個商場都歇業一天,空蕩蕩的停車場也讓民眾感受到很久以前的傳統,那就是商家在感恩節都不開門,讓員工和顧客安心過節,在疫情期間更是如此,像是Best Buy、Macys、Target和Walmart週四都歇業。

週五的黑色星期五,實體店購物潮將回流,預料一早就會有大批消費者前去商場搶便宜,商場也提早開門營業。

有消費者說:「我明天(週五)早上要4點起床去購物,只要有開門的我都打算去買。」

但受到近期商場遭集體搶劫,罪案頻發,有民眾表示,還是待在家安全些,不打算親自出去買。

這個家庭趁著感恩節放假一起到戶外公園休閒,談到黑色星期五,有消費者說,疫情下不想去商場接觸人群。

有消費者說:「所有東西網上都有,我就在家上網買。」

灣區各地警方本周起都在商場周遭,縣地檢官也表示,會和相關執法部門合作,預防大規模搶劫案的發生。

聖塔克拉拉縣地檢官Jeff Rosen說:「我們會盡一切努力,讓他們被關押。」

週五各大商場的開門時間各有不同,基本上從早上6點到10點開門的都有,民眾可以查詢自己社區附近的商場。

