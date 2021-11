美國下月召開民主峰會 台灣獲邀中俄無份

【有線新聞】

美國下月召開民主峰會,未有邀請中國、俄羅斯,但以台灣名義邀請台方代表參加。國台辦及中國外交部重申堅決反對美台任何形式官方往來,批評美國「分裂世界」。

美國總統拜登按競選承諾,將於下月9至10日以視像形式召開首屆民主峰會,會前提出三大主題,包括「抗衡威權主義」、「正視和對抗腐敗」和「宣揚尊重人權」。

美國國務院公布邀請名單,百多個國家和地區,主要歐洲大國、英國、德國、法國、意大利、荷蘭都在與會名單。因設立「台灣代表處」與北京交惡的立陶宛有被邀請,亞太地區盟友日本、南韓、澳洲等亦獲邀。

不過中國、新加坡、越南、泰國不在名單,俄羅斯亦未有獲邀。但華府以「台灣」名義邀請台方代表,台方會派行政院政委唐鳳及駐美代表蕭美琴出席。

國台辦發言人朱鳳蓮指:「美國網站所列的這個涉台稱謂是錯誤的,我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來。」

在北京,中國外交部一再嚴正敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定,妥善處理涉台問題,又指民主是全人類共同價值,不是少數國家的專利,批評美方披著民主外衣拿來推進地緣戰略目標,「打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利」,挑動陣營對抗,是冷戰思維再現。

這次是美國首次舉辦民主峰會呼籲與會者提出具體的行動和改革承諾,預計會在一年後召開下一輪面對面的民主峰會,檢討進度、尋求共識。

中俄不在邀請名單屬外界所料,不過無份參與的還有北約盟友土耳其、傳統中東盟友埃及等,立場趨向親中的匈牙利是唯一無獲邀的歐盟成員國,但近年被質疑民主倒退的波蘭則有獲邀。印度、巴基斯坦和伊拉克等國都有被邀請,同樣引發爭議。

輿論認為邀請名單反映拜登想借民主峰會拉攏盟友對抗中國之餘,亦側面凸顯美國與部分盟友的關係。

