【KTSF 吳倩妤報導】

美國汽車協會(AAA)估計,今年會有大約5,300萬人在感恩節期間出遊。

舊金山國際機場今年的感恩節前夕,和去年同時間相比繁忙了許多,好多人都說這是自疫情以來第一次出遠門。

舊金山國際機場方面估計,單單週三就會有超過5萬乘客使用這機場。

而奧克蘭(屋崙)國際機場方面週三也是人頭湧湧,安檢處也出現人龍。

機場方面表示,上午6點到9點最繁忙,而這個感恩節期間,估計會有167,000乘客會使用這機場。

機場方面預料,星期日將是最繁忙的一天,飛機乘客人數預計將接近疫情前的水平。

至於開車出行方面,週三最繁忙的開車時段是下午1點至6點,最繁忙的路段則是州際80、州際580和101號公路,星期天也同樣是公路最繁忙的一天,要是在中午之前上路,應該會有較少的車流。

