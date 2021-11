【KTSF 朱慧琪報導】

感恩節長假期即將來臨,如果想避開大塞車,到底甚麼時候出行時段是最佳?

美國汽車協會(AAA)預計這個感恩節,加州會有700萬人出行旅遊,而當中將近9成人士選擇駕車旅遊,想避開大塞車,AAA建議最適宜出行的時段早上或晚上的時間較佳.例如星期三晚上9時後,星期四、五早上11時前,星期六、日中午12時前。

最塞車時段是中午到傍晚,星期三中午至傍晚,星期四、五中午至下午,星期六、日下午至傍晚,公路都會塞車。

東灣最主要的兩條公路,580公路及80號公路,這個長周末的交通流量是平常的三倍,AAA預計灣區週三下午4時至6時,東灣的80號公路和580公路一帶最塞車,如果民眾計劃開車南下到洛杉磯,州際5號公路週三下午最塞車。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。