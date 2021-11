舊金山水利局呼籲用戶節省用水10%

【KTSF 蔡煒報導】

為了應對加州的持續乾旱,舊金山(三藩市)市府以及水利局宣布進入乾旱缺水緊急狀態,呼籲區內所有用戶即時開始資源節省用水10%。

舊金山市長布里德連同舊金山水利局宣布乾旱缺水緊急狀態的聲明,將會實行一系列應對的措施,其中包括將區內用水減少10%,呼籲水利局所有270萬個用戶,自願節約用水10%,即時生效。

舊金山水利局的用戶,不僅在舊金山,還包括Alameda縣、Santa Clara縣和San Mateo縣的用戶,當局呼籲用戶將用水量從2019年7月至2020年6月的水平,再節省一成。

不節省用水的用戶,明年4月可能需要繳交大約每月6元的附加費。

布里德表示,由於加州近兩年來經歷嚴重乾旱,今年雨季的降雨量也不確定,所以需要做出艱難的決定,以確保水資源未來能持續供應。

水利局敦促民眾採取行動來節約用水,例如修理漏水的馬桶,安裝低排量沖廁和水龍頭裝置,和減低戶外淋水灌溉等。

在舊金山經營餐館的林清,也分享了一些節水方法。

林清說:「我們節水的方法就是,如果客人要求水的時候,我們才會另外提供,否則我們通常只提供茶,在廚房解凍的方式我們不用水沖,另外洗碗的時候,我們會儲多些髒碗碟,一次過放到洗碗機去洗,這樣的話就能節省用水,平時我們一直都是這樣做。」

舊金山水利局提供免費電話諮詢服務,教用戶節約用水的方法,電話是(415) 551-4730。

