舊金山水利局呼籲用戶節省用水10%

【KTSF 蔡煒報導】

為了應對加州的持續乾旱，舊金山（三藩市）市府以及水利局宣布進入乾旱缺水緊急狀態，呼籲區內所有用戶即時開始資源節省用水10%。

舊金山市長布里德連同舊金山水利局宣布乾旱缺水緊急狀態的聲明，將會實行一系列應對的措施，其中包括將區內用水減少10%，呼籲水利局所有270萬個用戶，自願節約用水10%，即時生效。

舊金山水利局的用戶，不僅在舊金山，還包括Alameda縣、Santa Clara縣和San Mateo縣的用戶，當局呼籲用戶將用水量從2019年7月至2020年6月的水平，再節省一成。

不節省用水的用戶，明年4月可能需要繳交大約每月6元的附加費。

布里德表示，由於加州近兩年來經歷嚴重乾旱，今年雨季的降雨量也不確定，所以需要做出艱難的決定，以確保水資源未來能持續供應。

水利局敦促民眾採取行動來節約用水，例如修理漏水的馬桶，安裝低排量沖廁和水龍頭裝置，和減低戶外淋水灌溉等。

在舊金山經營餐館的林清，也分享了一些節水方法。

林清說：「我們節水的方法就是，如果客人要求水的時候，我們才會另外提供，否則我們通常只提供茶，在廚房解凍的方式我們不用水沖，另外洗碗的時候，我們會儲多些髒碗碟，一次過放到洗碗機去洗，這樣的話就能節省用水，平時我們一直都是這樣做。」

舊金山水利局提供免費電話諮詢服務，教用戶節約用水的方法，電話是(415) 551-4730。

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