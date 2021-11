舊金山商舖搶劫案 當局檢控9名匪徒

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)警方在上週末聯合廣場和其他商舖的多宗大型搶劫案中,拘捕了其中9名匪徒,地檢官表示將會起訴他們緊急狀態下搶掠等多項重罪。

該9名匪徒面臨的控罪包括緊急狀態下搶掠、二級商業爆竊、盜竊、收取贓物等重罪,其中兩人被控持槍罪名。

其中5名匪徒是涉嫌上星期五晚搶掠名店Louis Vuitton,另外3人涉嫌搶劫一間大麻店,此外有一人就涉嫌搶劫一間Walgreens藥房。

舊金山地檢官博徹思表示,這些罪案不能容忍,另外他早前接受本地新聞台KPIX採訪時表示,相信仍然有大約25名匪徒在逃。

他又表示,這宗不只是舊金山個別面對的問題,其他城市例如芝加哥、聖荷西、Hayward、Walnut Creek都有發生,所以跟本地法例無關。

聯合廣場週二多了警員巡邏,警方表示會作出更多拘捕,目前正翻查當晚大量的閉路電視畫面,又相信大部份匪徒是慣犯。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。