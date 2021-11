【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕了兩個男人,他們涉嫌與最少兩宗商場盜竊案有關。

警方指出,兩名疑犯分別是東灣Hayward和Antioch居民,他們涉嫌週二傍晚時分,在聖荷西Oakridge商場,以及Valley Fair商場的兩間Macy’s百貨店,偷走古龍水以及香水,總共價值超過4千元。

警員在Valley Fair商場拘捕疑犯,並搜獲被偷走的貨品。

根據商場保安的描述,兩名疑犯涉嫌星期日也在商場裡偷東西。兩人目前被關押在Santa Clara縣監獄。

