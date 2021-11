【KTSF 李廷英報導】

聖荷西又發生槍擊事件,兩人中槍受傷。

警方表示,事件發生在週二下午2時半左右,Story Road 2000號街區的一個商場,地上留下多個子彈殼,兩名傷者被送去醫院,其中一個受害者有生命危險。

目擊者稱,兩個受害者的上半身被擊中,其中一名受害者躺在了地上,並向警察揮手求救。

目擊者還稱,槍擊的聲音非常大,聽起來像是在放煙花。

警方幫派調查小組在場調查,目前尚不清楚作案動機和嫌疑人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。