市長布里德鼓勵民眾到舊金山消費（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)上週末有多間名店舖被集體搶劫,市長布里德表示,已加派大量警員在購物旺區巡邏,維持治安,同時鼓勵大家節日假期多在本地消費,幫助小商業重振經濟。

布里德說:「我們不能讓其他人對舊金山作出的行為來定性舊金山,我們會做得更好,現時節日假期你會見大批警員和社區大使巡邏,是因為我們會盡全力保障舊金山安全。」

市長布里德和市府經濟及勞動力發展局週二進行「Shop and Dine In the 49」推廣活動,呼籲更多人在節日假期於本地消費,協助小商業從疫情中復元。

市長布里德更加表示,由現在至今年年底,所有市立停車場將會提供首兩小時免費泊車。

為防止像週末的搶劫案發生,舊金山市府將加強實施各種措施,包括從晚上7點至清晨6點在聯合廣場限制私家車進出,令匪徒沒那麼容易開車逃走。

舊金山警局局長Bill Scott說:「匪徒滿手財物要步行,走一兩個路段是比較困難,令警員更容易拘捕他們,容易過讓他們停泊在商店門前,我們會採取所有措施制止匪徒。」

警方表示,聯邦執法人員都會介入,處理這些有預謀的大型有組織的搶劫案。

警局又會在購物旺區增加警員巡邏,另外,市府又會派社區大使幫手,提供護伴同行服務,保持街道清潔等。

布里德又呼籲大家為健康起見,記得打齊新型肺炎疫苗針,以及流感針。

