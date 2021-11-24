灣區新聞採訪小組保安員奧克蘭中槍受傷

【KTSF 歐志洲報導】

奧克蘭（屋崙）市中心週三下午，一名為在現場採訪新聞的小組提供保安的保安人員被人開槍擊中。

事發地點是14 Avenue 300號路段，警方表示，在下午1點之前接報有人開槍。

警方到場後發現中槍的是一名前警員，目前是名保安人員，事發時正在為KRON電視台正在採訪的一個記者小組提供保安。

採訪小組在現場採訪關於附近商店週一晚上遭到集體搶劫案，有目擊者表示，看到歹徒開的車在採訪小組旁邊停下，然後要他們和保安人員趴在地上，就在這時候有人開槍。

奧克蘭警方表示，歹徒企圖搶劫採訪組的攝影器材，保安公司是奧克蘭的Star Protection Agency California，這位腹部中槍的保安人員被送往Highland醫院醫治，目前情況穩定，事件中沒有其他人受傷。

警方希望附近商業的閉路電視有拍到嫌犯的影像，案件還在調查中。

灣區的新聞台近幾年面對針對採訪人員的搶劫事件頻頻發生，經常聘請保安人員，在採訪現場提供保安。

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