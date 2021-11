【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市一間服裝鋪,在星期一晚被30幾名賊人闖入洗劫一空,警方公佈了閉路電視拍到的畫面,希望尋求目擊者提供線索。

監控錄像拍攝到的畫面見到,幾十名穿黑衫和戴面罩的賊人,星期一晚11點幾,闖入位於市中心區14街夾Webster街的Prime 356服裝鋪,洗劫一空,之後用布擋著鏡頭,賊人事後被拍到翻越後門的圍攔逃走。

該店鋪的老闆表示,當晚有30幾入闖入去作案,店鋪的閘門和窗被打破,幾乎大部份的商品被洗劫,令他們暫時無法開鋪做生意,於是在GoFundMe發起眾籌。

他又表示,今次是最近一個月第二次被人爆竊。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。