【KTSF 郭柟報導】

除了灣區外,南加州洛杉磯市一間百貨公司,週一晚都發生大型搶劫案,州長紐森宣佈,在節日假期將出動更多加州公路巡警(CHP),協助地方警員打擊這類集體搶劫案。

洛杉磯市警方表示,週一晚大約10幾半,在一個大型名店商場,有至少18名匪徒,打破已關門的Nordstrom百貨公司玻璃門,搶走大約5000幾元財物逃走,並一度跟警車追逐。

州長紐森表示,將會跟地方市長、警局和商戶合作,加派CHP在搶劫案經常發生的地點巡邏,又會繼續在節日假期協助加強治安。

紐森在7月時,已經跟加州13名市長成立了商舖盜竊案專責小組,致力打擊有組織的盜竊案,並將匪徒繩之於法,至今拘捕了240多名匪徒,檢獲總值約1890萬元商品。

