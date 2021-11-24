鍾翰林認分裂國家等罪囚3年7個月

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前「學生動源」召集人鍾翰林承認分裂國家罪及洗黑錢罪，判囚3年7個月，是首宗分裂國家認罪案件。法官說被告自欺欺人，假裝在國安法生效前停止一切事務，如無被捕很可能繼續犯案。

被判監的鍾翰林坐囚車離開區域法院。控方案情指，港區國安法生效前，20歲被告鍾翰林在社交平台發布逾千次帖文，具煽動和分裂國家意圖，生效後又在帖文說，國安法令一國兩制消亡；鍾翰林亦透過PayPal收取逾13.5萬元資助，較早前承認分裂國家罪及洗黑錢罪。

辯方求情指被告孝順，家庭背景坎坷，因社會氣氛犯下極端罪行，涉案金額不多，希望以3年為量刑起點，但法官陳廣池質疑他將籌得的款項自用，當成自動櫃員機提款。

法官陳廣池判刑時指，被告取向昭然若揭，積極參與分裂國家活動，2016年成立「學生動源」，擺街站展示香港殖民地旗幟將港獨思潮散播全港各區，而且管理有關社交平台，建構民族意識。被告在國安法生效前，聲稱停止一切事務是自欺欺人，繼續發聲明、招募義工，及使用組織的PayPal戶口，去年7月以管理員身份開設美國分部社交平台帳號，繼續鼓吹港獨，又成為創制獨立黨的一分子，以獨立為最終目標。被告的居所藏有大量港獨標語、旗幟及傳單，被捕後保釋期間仍然繼續受訪發表政治陳述，他作為組織者推波助瀾、以身試法，相信被告如無被捕，很可能繼續犯案，考慮到被告認罪，兩罪共判囚3年7個月。

陳廣池提到，他較早前收到電話滋擾，形容這些恐嚇行為是可恥、可悲、可笑，又說「人在做，天在看」，有良知的香港人，應向這些行為全力說不。

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