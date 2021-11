鍾翰林認分裂國家等罪囚3年7個月

【有線新聞】

前「學生動源」召集人鍾翰林承認分裂國家罪及洗黑錢罪,判囚3年7個月,是首宗分裂國家認罪案件。法官說被告自欺欺人,假裝在國安法生效前停止一切事務,如無被捕很可能繼續犯案。

被判監的鍾翰林坐囚車離開區域法院。控方案情指,港區國安法生效前,20歲被告鍾翰林在社交平台發布逾千次帖文,具煽動和分裂國家意圖,生效後又在帖文說,國安法令一國兩制消亡;鍾翰林亦透過PayPal收取逾13.5萬元資助,較早前承認分裂國家罪及洗黑錢罪。

辯方求情指被告孝順,家庭背景坎坷,因社會氣氛犯下極端罪行,涉案金額不多,希望以3年為量刑起點,但法官陳廣池質疑他將籌得的款項自用,當成自動櫃員機提款。

法官陳廣池判刑時指,被告取向昭然若揭,積極參與分裂國家活動,2016年成立「學生動源」,擺街站展示香港殖民地旗幟將港獨思潮散播全港各區,而且管理有關社交平台,建構民族意識。被告在國安法生效前,聲稱停止一切事務是自欺欺人,繼續發聲明、招募義工,及使用組織的PayPal戶口,去年7月以管理員身份開設美國分部社交平台帳號,繼續鼓吹港獨,又成為創制獨立黨的一分子,以獨立為最終目標。被告的居所藏有大量港獨標語、旗幟及傳單,被捕後保釋期間仍然繼續受訪發表政治陳述,他作為組織者推波助瀾、以身試法,相信被告如無被捕,很可能繼續犯案,考慮到被告認罪,兩罪共判囚3年7個月。

陳廣池提到,他較早前收到電話滋擾,形容這些恐嚇行為是可恥、可悲、可笑,又說「人在做,天在看」,有良知的香港人,應向這些行為全力說不。

