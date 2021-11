【KTSF】

本星期五是購物黑色星期五,東灣地區公園管理局則推動「綠色星期五」(Green Friday),鼓勵灣區居民享受大自然戶外活動,當日區內所有公園將免費開放。

東灣公園管理局區內所有公園本星期五免費開放,包括免除停車費,以及帶寵物進公園的費用,免費垂釣和小船下水,但公園內的一些其它活動可能需要另付費,例如乘坐蒸汽火車、船隻檢查,以及兒童遊樂設施旋轉木馬等。

另外,本星期五早上9點,分別將在黑鑽石礦保護區和Reinhardt紅木地區公園舉行遠足活動。

當局表示,在大自然裡有助於身心健康,也是釋放假日季壓力的理想途徑。

更多信息可瀏覽東灣公園管理局網站:Ebparks.org/parks

