灣區週三清晨,以及感恩節清晨時分將會寒冷,國家氣象局對東灣內陸地區發出霜凍警示。

霜凍警示由星期三凌晨3時至早上9時生效,預測週三早上灣區普遍地區氣溫只得華氏40多度,東灣內陸地區例如Livermore更低至華氏30多度。

北灣Sonoma縣和Napa縣,部分地區早上只得華氏30多度,感恩節早上也將會寒冷。

氣象局表示,寒冷天氣會影響無家可歸者,以及正在發芽的植物。

