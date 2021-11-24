CDC對德國及丹麥發出最高級別旅遊警告

【KTSF 李廷英報導】

歐洲疫情反彈，聯邦疾控中心（CDC）對德國及丹麥兩國發出最高級別的旅行警告，另外，全國本週的新型肺炎確診數字也有上升趨勢。

在過去的28天內，每10萬人中，有超過500宗確診病例的地區會屬於CDC的「新型肺炎風險非常高」（Covid-19 Very High）的第4級別，德國正在應付第四波疫情，上週的單日確診人數破紀錄激增，多個受歡迎的聖誔市集，包括慕尼黑的聖誔市集要取消。

而在9月取消了當地新型肺炎的防疫限制後，丹麥疫情反彈，確診人數激增，當地政府正在考慮重新實施防疫限制。

CDC警告民眾，應該避免前往列為「第4級別」的地點，如果必須要旅行的人，也應該首先接種疫苗。

而在美國本週的新型肺炎確診數字也有上升趨勢，每天大約有9.5萬宗新症，比一週前增加了9%。

過去一週，全美大約一半的州份新症上升，11個州的住院人數增加，17個州的死亡人數上升。

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