CDC對德國及丹麥發出最高級別旅遊警告

【KTSF 李廷英報導】

歐洲疫情反彈,聯邦疾控中心(CDC)對德國及丹麥兩國發出最高級別的旅行警告,另外,全國本週的新型肺炎確診數字也有上升趨勢。

在過去的28天內,每10萬人中,有超過500宗確診病例的地區會屬於CDC的「新型肺炎風險非常高」(Covid-19 Very High)的第4級別,德國正在應付第四波疫情,上週的單日確診人數破紀錄激增,多個受歡迎的聖誔市集,包括慕尼黑的聖誔市集要取消。

而在9月取消了當地新型肺炎的防疫限制後,丹麥疫情反彈,確診人數激增,當地政府正在考慮重新實施防疫限制。

CDC警告民眾,應該避免前往列為「第4級別」的地點,如果必須要旅行的人,也應該首先接種疫苗。

而在美國本週的新型肺炎確診數字也有上升趨勢,每天大約有9.5萬宗新症,比一週前增加了9%。

過去一週,全美大約一半的州份新症上升,11個州的住院人數增加,17個州的死亡人數上升。

