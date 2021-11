加州過去4年非法出口千多隻鬥雞（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

根據一個動物保護組織的調查報告,加州在過去四年非法出口一千多隻供非法打鬥的公雞,該組織推動更加嚴厲的執法行動。

這是動物保護組織Animal Wellness Action的調查行動中,空中攝像機在東灣Livermore所拍到的畫面,在這大農場養的是將出口參加打鬥比賽的公雞。

一個這樣的養雞場,可以養多達2,500隻雞,而雞籠的排放方式和一般飼養來用做食物的不同,這些雞都是分開養。

動物保護人士指出,這類非法農場也助長病毒傳播。

Animal Wellness Action組織主席Wayne Pacelle說:「官方也表達關注,要是有病的禽鳥,可能也會影響商業養殖的禽鳥,而出自動物的病毒,也可能會跨越動物之間的界限,傳染到人類的身上。」

聯邦和州法已經禁止鬥雞和出口供打鬥的公雞,但是還有人在加州開農場,將供打鬥的公雞主要出口到關島、墨西哥,甚至是菲律賓。

而非法出口鬥雞最多的是奧克拉荷馬州,其次是加州,加州在過去四年向關島出口了1,781隻公雞,當中多達85%是出自Livermore的兩間養雞場,出口方式其實還是用美國郵政服務的托運方式,在幾天沒有食物和水的情況下出口。

36位跨黨派國會議員在上星期要美國郵政檢查服務,取締鬥雞的出口,違反禁止和鬥雞有關的法例,每項控罪可以面對5年監禁和數千元的罰款。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。