女網紅Gabby Petito謀殺案,其未婚夫Brian Laundrie屍體其後亦被發現,法醫官證實Laundrie是開槍自殺。

Gabby的屍體於9月19日被發現,她的死被裁定為謀殺,其未婚夫Laundrie失蹤一段日子後,他的屍體10月在佛羅里達州一個保護區亦被發現。

Laundrie的家庭律師週二說,Laundrie的死因是在頭部中槍,自殺身亡。

