CDC敦促民眾為流感季節做好準備

【KTSF 李廷英報導】

聯邦疾控中心(CDC)敦促民眾為流感季節做好準備,專家亦警告說,流感季節可能對原本已脆弱的醫療系統構成風險。

流感季節已經開始,CDC正在調查某些地區的流感爆發,衛生專家擔心今年的病毒傳播。

家庭醫生兼大學副教授Jennifer Caudle說:「很多專家都一致預測,很可能會經歷比去年更嚴重的流感季節。」

Caudle說,當大家為應付新型肺炎病毒時,強調要勤洗手、戴口罩和保持社交距離,幫助了減低流感傳播,流感在去年休息過後,今年捲土重來。

CDC建議所有6個月大或以上的人士都要接種流感疫苗,亦再一次重申,同一時間接種流感疫苗與新型肺炎疫苗是安全的。

白宮首席防疫官員Anthony Fauci說:「如果你只需要走一趟,那無論如何也接種兩種疫苗,只是需要走一趟,這是可以的。」

全國不同地區已出現大量流感病例,在上週CDC確認正在調查密歇根大學超過500名的學生群體流感爆發,這是至今最大宗的單一爆發事件。

專家說,流感疫苗會令人生病是錯誤觀念。

Caudle說:「如果你接種疫苗後感覺不適,有可能只是身體對疫苗的副作用,同時謹記在接種疫苗的2星期後,疫苗才會產生保護力。」

與此同時,CDC最新的一份報告表明,流感病毒可能對原本因新型肺炎病毒而負擔過重的醫療系統構成風險。

最後,家庭醫生Jennifer Caudle說,最不希望就是醫療系統承受更大的負擔,令民眾病得更重。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。