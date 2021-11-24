3白人男子被控槍殺非裔青年 陪審團裁定罪名成立

November 24, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Courtesy of Arbery Family / Glynn County Sheriff Office)

【KTSF 張麗月報導】

喬治亞州非洲裔青年Ahmaud Arbery，去年2月在Brunswick的住宅區慢跑時遭槍殺的案件，陪審團週三裁定3名被告謀殺等多項罪名成立。

本案控辯雙方結案陳詞，陪審團經過超過十小時商議之後作出裁決，由法官宣讀判決結果，就是3名被告白人男子，包括一對父子Greg和兒子Travis McMichael，以及一名鄰居William Bryan，每人面對9項控罪，包括謀殺、襲擊和非法禁錮罪名。

3名被告中，只有開槍犯案的被告Travis McMichael全部罪名成立，包括蓄意謀殺。

父親Greg 8項罪名成立，而Bryan就6項控罪罪成，3名被告均面對終身監禁刑期。

事件起因是被告懷疑死者25歲黑人青年Ahmaud Arbery，在喬州Brunswick市地區入屋爆竊，3名被告於是分頭開車追捕死者，導致槍擊案發生。

辯方聲稱，3名被告的所為是合法，他們懷疑死者在該地區爆竊，遇到來自死者的襲擊時，根據喬州法例，他們有權自衛。

但控方爭辯說，是被告首先挑起衝突，而被告殺人是因為死者是走在街上的黑人。

事發之後兩個月，本案案發的視頻在網上流傳，引起全國對種族不公平的關注，由於案發時喬治亞州未有仇恨犯罪法例，因此聯邦司法部介入，控告3人仇恨犯罪，理由是被告的追殺行動是因為死者是黑人，3名被告將於在明年2月在聯邦法庭受審。

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