非裔青年被3名白人男子槍殺案 陪審團退庭商議

喬治亞州非洲裔青年Ahmaud Arbery,去年2月在Brunswick的住宅區慢跑時遭槍殺的案件,控辯雙方週一結案陳詞後,陪審團週二開始退庭商議。

3名被告白人男子分別是一對父子和一名鄰居,陪審團週二完成第一天的商議。

事件起因是被告懷疑死者25歲黑人青年Ahmaud Arbery入屋爆竊,於是開車追捕死者,導致槍擊案發生。

辯方聲稱,3名被告的所為是合法,因為根據喬州法例,他們懷疑死者在該地區爆竊,他們遇到來自死者的襲擊時有權自衛,但控方反指,3名被告的講法只是假設,被告殺人是因為死者是走在街上的黑人。

3名被告每人正面對9項控罪,包括謀殺、襲擊和非法禁錮罪名,一旦罪成將面臨終身監禁。

