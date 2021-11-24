非裔青年被3名白人男子槍殺案 陪審團退庭商議

November 24, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Courtesy of Arbery Family / Glynn County Sheriff Office)

【KTSF】

喬治亞州非洲裔青年Ahmaud Arbery，去年2月在Brunswick的住宅區慢跑時遭槍殺的案件，控辯雙方週一結案陳詞後，陪審團週二開始退庭商議。

3名被告白人男子分別是一對父子和一名鄰居，陪審團週二完成第一天的商議。

事件起因是被告懷疑死者25歲黑人青年Ahmaud Arbery入屋爆竊，於是開車追捕死者，導致槍擊案發生。

辯方聲稱，3名被告的所為是合法，因為根據喬州法例，他們懷疑死者在該地區爆竊，他們遇到來自死者的襲擊時有權自衛，但控方反指，3名被告的講法只是假設，被告殺人是因為死者是走在街上的黑人。

3名被告每人正面對9項控罪，包括謀殺、襲擊和非法禁錮罪名，一旦罪成將面臨終身監禁。

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