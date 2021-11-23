涉嫌駕車衝入聖誕巡遊疑犯將被起訴5項故意殺人罪（視頻）

November 23, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

威斯康辛州汽車衝入聖誕巡遊，案中被捕疑犯將會被起訴5項故意殺人罪。

威斯康辛州的聖誕巡遊活動中，一輛SUV汽車衝入人群，導致一名81歲老翁和4名年齡介乎52至79歲的女人死亡，40多名傷者中，包括10多名是小童，多名兒童情況危殆。

警方拘捕並確認疑犯是39歲的Darrell Brooks，他將會被起訴5項故意殺人罪。

根據當地法庭記錄，Brooks在11月11日，以1千美元的保釋金獲釋，涉及本月初一宗家庭暴力案，案中女事主指Brooks在雙方爭吵後，在加油站停車場駕車撞倒她，導致女事主受傷送院治療。

拜登總統發表講話指整個社區很艱苦地努力應付可怕的暴力行為，感謝週日晚首先到達的執法部門，及急診室醫生夜以繼日的工作，以應對當晚發生的可怕事件，而拜登政府正在密切關注局勢。

拜登說：「今日，第一夫人與我，以及整個家族為案中的受害人祈禱，讓希望、團聚和感恩的精神，擁抱和支持這場悲劇中的所有受害者，為那些從受傷中恢復過來的人帶來安慰，並為死者的家人提供協助。」

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