涉嫌駕車衝入聖誕巡遊疑犯將被起訴5項故意殺人罪（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

威斯康辛州汽車衝入聖誕巡遊,案中被捕疑犯將會被起訴5項故意殺人罪。

威斯康辛州的聖誕巡遊活動中,一輛SUV汽車衝入人群,導致一名81歲老翁和4名年齡介乎52至79歲的女人死亡,40多名傷者中,包括10多名是小童,多名兒童情況危殆。

警方拘捕並確認疑犯是39歲的Darrell Brooks,他將會被起訴5項故意殺人罪。

根據當地法庭記錄,Brooks在11月11日,以1千美元的保釋金獲釋,涉及本月初一宗家庭暴力案,案中女事主指Brooks在雙方爭吵後,在加油站停車場駕車撞倒她,導致女事主受傷送院治療。

拜登總統發表講話指整個社區很艱苦地努力應付可怕的暴力行為,感謝週日晚首先到達的執法部門,及急診室醫生夜以繼日的工作,以應對當晚發生的可怕事件,而拜登政府正在密切關注局勢。

拜登說:「今日,第一夫人與我,以及整個家族為案中的受害人祈禱,讓希望、團聚和感恩的精神,擁抱和支持這場悲劇中的所有受害者,為那些從受傷中恢復過來的人帶來安慰,並為死者的家人提供協助。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。