威斯康辛州週日有汽車衝入一個聖誕巡遊中,造成5死40多人受傷,警方一度向汽車開槍,其後拘留一名疑犯。

一輛紅色多用途車在東南部城市沃基肖舉行的聖誕巡遊突然衝向人群,撞到多人,民眾驚慌四散,情況混亂,有人為傷者急救。

事發於周日傍晚近5時,當局指超過20人送院,過半是小童,有目擊者指汽車司機當時身穿運動衫、戴灰色帽,看到巡遊人群後「踩油」高速撞人。

警方之後尋回懷疑撞人的汽車,一度向居民發手機短訊,要求在事發現場方圓約一公里的人找地方暫避,白宮和聯邦調查局指得悉事件。

