匪徒搶劫來的贓物都流向哪裡（視頻）

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警方表示，近期一連串的「砸搶逃」事件，都是有組織而且計畫好的犯罪，這些搶劫來的贓物都流向哪裡呢？

灣區多個零售商週末期間被大肆「砸搶逃」的畫面在全球瘋傳，重創灣區形象，其中位於聖荷西Santana Row的高檔體育用品店，損失高達4萬美元，警方說搶匪有亮槍。

聖荷西市警局發言人Christian Camarillo說：「其中一個進入Lululemon的嫌犯，看得出在腰帶上有槍，所以這就是我們要面對的人，這些人你知道，並非趁機犯案，而是有計畫且組織好的，他們有武器。」

這些嫌犯專搶高端產品而搶來的贓物都流向何方？

KPIX電視台去年2月做過調查報導，在這個攤位上買了一些貨品，2019年柏克萊市這家Lululemon曾被搶，Santa Rosa市這家Lululemon 4個月內還被搶3次，接著去年2月在這個攤位上，就出現半價的Lululemon商品。

KPIX還請出了假貨鑑定專家，詳細針對攤上買回的商品作鑑定，結果專家猜測這些貨品來自於零售商店。

不過當記者追問攤商主人這些貨的貨源從而何來，攤主卻態度曖昧。

攤主說：「我不知道，這是偷來的貨品嗎？我不知道我很忙。」

目前執法當局有專門針對零售商品犯罪的任務小組，例如一個稱為聚焦鏡的行動，就曾在2019年破獲大規模的零售商品被盜案，業內人士對於贓物銷往何處也很有經驗。

加州零售協會主席Rachel Michelin說：「你會在跳蚤市場看到，你會在網上看到，網上的交易平台，還有會在店裡面又有隱藏的店看到。」

業內人士稱，這已經不單純只是搶劫零售商品這麼簡單，而是跟人口走私和販毒網絡一樣的組織犯罪，這些組織會在背後出錢，讓這些嫌犯到商店去砸搶逃。

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