匪徒搶劫來的贓物都流向哪裡（視頻）

警方表示,近期一連串的「砸搶逃」事件,都是有組織而且計畫好的犯罪,這些搶劫來的贓物都流向哪裡呢?

灣區多個零售商週末期間被大肆「砸搶逃」的畫面在全球瘋傳,重創灣區形象,其中位於聖荷西Santana Row的高檔體育用品店,損失高達4萬美元,警方說搶匪有亮槍。

聖荷西市警局發言人Christian Camarillo說:「其中一個進入Lululemon的嫌犯,看得出在腰帶上有槍,所以這就是我們要面對的人,這些人你知道,並非趁機犯案,而是有計畫且組織好的,他們有武器。」

這些嫌犯專搶高端產品而搶來的贓物都流向何方?

KPIX電視台去年2月做過調查報導,在這個攤位上買了一些貨品,2019年柏克萊市這家Lululemon曾被搶,Santa Rosa市這家Lululemon 4個月內還被搶3次,接著去年2月在這個攤位上,就出現半價的Lululemon商品。

KPIX還請出了假貨鑑定專家,詳細針對攤上買回的商品作鑑定,結果專家猜測這些貨品來自於零售商店。

不過當記者追問攤商主人這些貨的貨源從而何來,攤主卻態度曖昧。

攤主說:「我不知道,這是偷來的貨品嗎?我不知道我很忙。」

目前執法當局有專門針對零售商品犯罪的任務小組,例如一個稱為聚焦鏡的行動,就曾在2019年破獲大規模的零售商品被盜案,業內人士對於贓物銷往何處也很有經驗。

加州零售協會主席Rachel Michelin說:「你會在跳蚤市場看到,你會在網上看到,網上的交易平台,還有會在店裡面又有隱藏的店看到。」

業內人士稱,這已經不單純只是搶劫零售商品這麼簡單,而是跟人口走私和販毒網絡一樣的組織犯罪,這些組織會在背後出錢,讓這些嫌犯到商店去砸搶逃。

