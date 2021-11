【有線新聞】

美國宣布釋出5,000萬桶戰略石油儲備,以遏抑油價。

美國與中國、印度、日本、南韓及英國協調行動,一同釋放戰略石油儲備,其中日本更是首次釋放國家儲備。

白宮在聲明指,隨著全球經濟復蘇,目前石油供應無法滿足需求,總統拜登準備好隨時採取額外行動,確保石油供應充足。印度亦宣布釋出500萬桶。

石油輸出國組織成員與盟友批評,目前市況下再投放數百萬桶原油是不合理的決定,威脅會重新考慮增產計劃。

