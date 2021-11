感恩節假期司機將繼續面臨高價汽油（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

感恩節假期期間,司機將繼續面臨高價汽油。

大學生Raymond Sha要開車從南加州400英里外回到灣區,和家人一起過感恩節,今年這次可謂是昂貴的一趟行程了。

Raymond說:「我上週給車加油,大概花了70美金一油箱。」

據AAA美國汽車協會估計,大概今年在感恩節開車回家過節的人有4,830萬人,比去年多了大約400萬人。

很多開車回家的人會見到高昂的油價,這個價格大約比去年高了60%。

一個關鍵原因是,當居家措施期間需求下降,石油產量下降,但隨著越來越多的人外出,產量卻並沒有趕上。

Gas Buddy發言人Patrick Dehaan說:「石油產量供不應求,所以汽油的價格一直在上升,導致現在價格是7年來最高。」

他還推測石油的平均價格,在感恩節期間,將會是3.35美金。

好消息是,現在汽油的價格在緩緩下降,可能在未來幾週繼續下降。

Patrick Dehaan說:「我預期汽油的價格可能會一直繼續慢慢下降,直至12月中旬或更晚一些視乎石油的供需變化。」

同時Sha也在尋找跟他同路的學生。

Raymond說:「我想要帶他們一起拼車回家,然後可以跟我分攤汽油的費用。」

他還說,雖然汽油價格高,但是為了回家過節也值得。

