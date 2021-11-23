感恩節假期司機將繼續面臨高價汽油（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

感恩節假期期間，司機將繼續面臨高價汽油。

大學生Raymond Sha要開車從南加州400英里外回到灣區，和家人一起過感恩節，今年這次可謂是昂貴的一趟行程了。

Raymond說：「我上週給車加油，大概花了70美金一油箱。」

據AAA美國汽車協會估計，大概今年在感恩節開車回家過節的人有4,830萬人，比去年多了大約400萬人。

很多開車回家的人會見到高昂的油價，這個價格大約比去年高了60%。

一個關鍵原因是，當居家措施期間需求下降，石油產量下降，但隨著越來越多的人外出，產量卻並沒有趕上。

Gas Buddy發言人Patrick Dehaan說：「石油產量供不應求，所以汽油的價格一直在上升，導致現在價格是7年來最高。」

他還推測石油的平均價格，在感恩節期間，將會是3.35美金。

好消息是，現在汽油的價格在緩緩下降，可能在未來幾週繼續下降。

Patrick Dehaan說：「我預期汽油的價格可能會一直繼續慢慢下降，直至12月中旬或更晚一些視乎石油的供需變化。」

同時Sha也在尋找跟他同路的學生。

Raymond說：「我想要帶他們一起拼車回家，然後可以跟我分攤汽油的費用。」

他還說，雖然汽油價格高，但是為了回家過節也值得。

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