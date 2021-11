【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區Irving街光天化日下發生無故襲擊他人案件,一個白人男人無緣無故推跌一個亞裔男人,導致男事主受傷,疑犯有可能面對仇視罪行的起訴。

警方指出,星期六早上11時左右,警員接報到Irving街夾19 Ave,發現58歲亞裔男事主受了傷,需要送院治療沒有生命危險。

警方表示,案發時,白人匪徒推倒男事主,導致他的頭撞落地面,男事主表示不知道匪徒為何推他和襲擊他,後來警方在案發現場附近拘捕了疑犯。

疑犯Axelrod Tyler Jarrett是一名36歲舊金山居民,警方以嚴重傷人,製造混亂以及仇視罪行等原因拘留疑犯。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。