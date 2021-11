灣區周末再發生多起「砸搶逃」事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區剛過的周末又發生多起「砸搶逃」(smash and grab)事件,從星期五晚上到星期一早晨,受害的有精品店、珠寶店還有藥房。

一群搶劫者被閉路電視拍到,他們週六晚從奧克蘭的Wellspring藥房竊取許多處方藥,有警官表示,這些人大膽厚顏無恥,還有可能演變成暴力。

這是在奧克蘭,而類似的事件周末還發生在其他地方,週日傍晚在東灣Hayward Southland購物商場,目擊者看到約40到50人拿著大榔頭,將Sam’s Jewelers的展示櫃敲碎,搶走商品後迅速離開,隔壁的Macy’s也遭洗劫。

星期天傍晚在聖荷西的高檔購物中心Santana Row的Lululemon也被搶,歹徒在警方抵達時已逃走。

星期六晚上,數十名歹徒闖進東灣Walnut Creek市區的Nordstrom,甚至還攻擊員工,洗劫商品,然後乘坐在外接應的車逃走。

星期一現場仍看到警察的車子,而商店也貼出告示,出於謹慎,晚上5點就歇業。

星期五晚上聯合廣場的LV精品店,十多名歹徒在眾目睽睽之下,將店內打劫一空,警方隨即趕到,逮捕6人。

就在Hayward搶劫發生前幾小時,Walnut Creek警方在社交媒體發布情報顯示,盜竊團夥會在傍晚採取類似行動。

