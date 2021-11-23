灣區周末再發生多起「砸搶逃」事件（視頻）

【KTSF 萬若全報導】
灣區剛過的周末又發生多起「砸搶逃」（smash and grab）事件，從星期五晚上到星期一早晨，受害的有精品店、珠寶店還有藥房。
一群搶劫者被閉路電視拍到，他們週六晚從奧克蘭的Wellspring藥房竊取許多處方藥，有警官表示，這些人大膽厚顏無恥，還有可能演變成暴力。
這是在奧克蘭，而類似的事件周末還發生在其他地方，週日傍晚在東灣Hayward Southland購物商場，目擊者看到約40到50人拿著大榔頭，將Sam’s Jewelers的展示櫃敲碎，搶走商品後迅速離開，隔壁的Macy’s也遭洗劫。
星期天傍晚在聖荷西的高檔購物中心Santana Row的Lululemon也被搶，歹徒在警方抵達時已逃走。
星期六晚上，數十名歹徒闖進東灣Walnut Creek市區的Nordstrom，甚至還攻擊員工，洗劫商品，然後乘坐在外接應的車逃走。
星期一現場仍看到警察的車子，而商店也貼出告示，出於謹慎，晚上5點就歇業。
星期五晚上聯合廣場的LV精品店，十多名歹徒在眾目睽睽之下，將店內打劫一空，警方隨即趕到，逮捕6人。
就在Hayward搶劫發生前幾小時，Ｗalnut Creek警方在社交媒體發布情報顯示，盜竊團夥會在傍晚採取類似行動。
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