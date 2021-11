【KTSF】

假日期間不少人會在網上出售或購買物品,難免會與陌生人會面,東灣奧克蘭(屋崙)警方設立了一個安全交收貨物的地點。

奧克蘭警方在7街455號警察總部外面設立兩個安全交收地點,讓那些在網上私人出售和購買物品的人士,在警察局外面交收貨物。

警方指出,如果對方拒絕在警察局外見面,可能是個安全警號。

警方建議大家日間前往安全地點做買賣,兩個地點都有監控錄像。

