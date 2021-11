【KTSF】

對於灣區發生多宗有組織集體搶劫案,州長紐森承諾對涉案匪徒會嚴厲打擊,及要他們承擔後果。

紐森說:「我們需要真正的問責制,我們要將那些匪徒繩之於法,亦希望市民在節假日能夠感覺安全,對於那些破壞安靜和製造破壞的匪徒,我沒有任何同情心和同理心,他們一定要被追究責任。」

