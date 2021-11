Stop AAPI Hate組織自疫情起已接獲逾萬起仇恨事件舉報（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

對亞裔仇恨事件做統計的組織Stop AAPI Hate最新發表的報告,自疫情開始,已經接報超過一萬起仇恨事件,而這類事件也影響了亞裔,特別是年長人士的心理健康。

Stop AAPI Hate組織本週發表的報告,自去年3月至今年9月的19個月中,該網站記錄到10,370宗仇恨事件。

據統計,過去一年,每5個美國亞裔人士中,就有一個經歷仇恨事件,這些仇恨事件中,近63%涉及言語上的騷擾,約16%涉及刻意避開,約16%涉及肢體上的攻擊,近9%涉及網絡上的騷擾。

另外的事件還有被人刻意當面咳嗽或吐痰、在工作上受到歧視、被人拒絕提供服務等。

多數的仇恨事件在公共場所,超過三成在街道上發生,超過26%在商業設施中發生,而舉報事件中,女性受害人佔超過62%。

在所有亞裔族裔當中,華裔舉報最多,有超過42%,接下來是韓國裔、菲律賓裔、日本裔和越南裔。

當中一成的仇恨事件發生在17歲以下的人身上,超過7%發生在60歲以上的人身上。

而這些仇恨事件,也促使年長亞裔的精神健康同樣受到傷害。

舊金山加大副臨床教授Tammy Duong說:「長者當中,亞裔女性有最高的自殺率,這是警訊,而一般來說,在移民中受過歧視的人,有較高的憂鬱率,相比那些沒受過歧視的人。」

而亞裔也比較不會使用精神健康的資源,Duong教授的研究指出,在接受心理輔導的亞裔當中,有3分之1在出席一次之後就不再出席,另外3分之1連第一次輔導也不出席,而提早結束輔導的情況也非常普遍。

