Stop AAPI Hate組織自疫情起已接獲逾萬起仇恨事件舉報（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

對亞裔仇恨事件做統計的組織Stop AAPI Hate最新發表的報告，自疫情開始，已經接報超過一萬起仇恨事件，而這類事件也影響了亞裔，特別是年長人士的心理健康。

Stop AAPI Hate組織本週發表的報告，自去年3月至今年9月的19個月中，該網站記錄到10,370宗仇恨事件。

據統計，過去一年，每5個美國亞裔人士中，就有一個經歷仇恨事件，這些仇恨事件中，近63%涉及言語上的騷擾，約16%涉及刻意避開，約16%涉及肢體上的攻擊，近9%涉及網絡上的騷擾。

另外的事件還有被人刻意當面咳嗽或吐痰、在工作上受到歧視、被人拒絕提供服務等。

多數的仇恨事件在公共場所，超過三成在街道上發生，超過26%在商業設施中發生，而舉報事件中，女性受害人佔超過62%。

在所有亞裔族裔當中，華裔舉報最多，有超過42%，接下來是韓國裔、菲律賓裔、日本裔和越南裔。

當中一成的仇恨事件發生在17歲以下的人身上，超過7%發生在60歲以上的人身上。

而這些仇恨事件，也促使年長亞裔的精神健康同樣受到傷害。

舊金山加大副臨床教授Tammy Duong說：「長者當中，亞裔女性有最高的自殺率，這是警訊，而一般來說，在移民中受過歧視的人，有較高的憂鬱率，相比那些沒受過歧視的人。」

而亞裔也比較不會使用精神健康的資源，Duong教授的研究指出，在接受心理輔導的亞裔當中，有3分之1在出席一次之後就不再出席，另外3分之1連第一次輔導也不出席，而提早結束輔導的情況也非常普遍。

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